"Malessere sociale diffuso. La città se ne prenda cura"

"L’intera città si prenda cura dei ragazzi. Nessuno deve sentirsi invisibile e chi è vittima di aggressioni fisiche o verbali deve sapere di poter contare sulla famiglia, sulla scuola e sulle istituzioni". Sono quasi 800 gli studenti che nel corso dell’ultimo anno scolastico sono andati alla scoperta delle istituzioni che amministrano la città attraverso i laboratori didattici promossi dalla presidenza del Consiglio comunale.

"In questi incontri – spiega il presidente Fabio Poggi – illustrando le attività delle istituzioni, sono stati riferiti alcuni episodi raccontati dagli stessi ragazzi, di molestie ricevute durante il tragitto casa-scuola oppure di vere e proprie rapine di cellulari e portafogli. Negli incontri con le scuole superiori i due terzi dei ragazzi hanno riferito di aver subito un qualche tipo di aggressione. E gli insegnanti ci hanno confessato che questi racconti non erano mai emersi in classe". È come se, riflette Poggi, "il sentiment diffuso sia quello di non allarmare le famiglie o gli insegnanti, di non denunciare e magari limitarsi ad assecondare l’aggressore consegnandogli il telefonino". Questo però "conduce all’invisibilità, sia della vittima che avverte sempre di più l’ambiente circostante come ostile, sia del fenomeno che finisce con l’essere sottodimensionato o impropriamente rappresentato in termini criminosi e non come un diffuso malessere sociale". L’idea deve essere invece "di farsi tutti, dalla famiglia alle istituzioni passando per la scuola, promotori di cittadinanza attiva, una città che si prende cura. Dove nessuno si gira dall’altra parte o si trincera e autoassolve dietro giudizi sprezzanti. Una città dove tutti si prendono cura. Penso per esempio a iniziative come ‘un negozio per amico’ per favorire la sicurezza del tragitto casa-scuola ai bambini. Si potrebbe istituire in centro storico un’iniziativa del genere contrassegnando con vetrofanie alcuni esercizi commerciali nei quali rifugiarsi in caso di aggressione, oppure conoscere i posti dove sono collocate le telecamere così da spostarsi in zona quando occorre".

Intanto scintille tra le candidate Federica Venturelli del Pd e Daniela Dondi di Fdi. La deputata ha definito Modena in parlamento la ’capitale delle baby gang’, "offendendo – attacca Venturelli – le ragazze e i ragazzi del nostro territorio e generalizzando un tema molto serio e che preoccupa i cittadini. La capolista di Fratelli d’Italia dovrebbe chiedere scusa a tutti i giovani modenesi per le sue generalizzazioni che sono, di fatto, degli insulti a tutta la città. Dondi è stata eletta in Parlamento anche per risolvere i problemi della nostra città e lavorare per il suo territorio portando, ad esempio, più forze di polizia, una richiesta che facciamo da anni, e più risorse per l’inclusione sociale. Niente di tutto questo".

Gianpaolo Annese