Maletti e Pinnock: la strana alleanza "Il confronto politico va elevato"

Non è una nuova corrente della sinistra quanto un "gruppo" dedicato ai temi urgenti del territorio, come viene declinato dai fondatori e portavoce, esponenti politici sia cattolici sia di sinistra. Leggerci il primo embrione di un ’posizionamento’ politico in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera è comunque una logica conseguenza che gli stessi esponenti non negano. Ricordando, però, che appunto non si vuole creare l’ennesimo gruppo del Pd locale. Ieri è nato ’Spazio libero’ – fondato dal consigliere regionale Pd Francesca Maletti, dal vicensindaco di area cattolica Gianpietro Cavazza, dalla psicologa e psicoterapeuta Judith Pinnock, già segretaria provinciale Rifondazione comunista ed altri – che vedrà il suo primo incontro ufficiale lunedì al teatro Michelangelo di via Giardini. Qui, alle 20,30, ci sarà l’incontro ’La salute delle persone al centro’ con ospite d’onore l’ex ministro alla sanità Rosy Bindi, autrice della riforma del Servizio sanitario nazionale nei suoi anni di esponente del governo Prodi dal 1996 al 2000. "Spazio Libero – spiega Cavazza – è un luogo di incontro e non sarà mai una associazione. Siamo persone, basta vedere noi tre portavoce, dalle appartenenze politiche e culturali differenti, che si ritrovano per affrontare questioni importanti. Abbiamo l’obiettivo di trovare ciò che unisce rispetto a ciò che ci divide e per questo faremo iniziative di discussione a partire da temi legati a sanità e salute. Questo, infatti, è un elemento di preoccupazione visto che sempre meno si dà importanza alla sanità pubblica universalistica e che le risorse del governo sono in calo". Il vicesindaco aggiunge: "C’è la deriva, ogni volta, di puntare su un leader, una deriva appunto evidente. Le elezioni del prossimo anno? Noi, compresi i molti giovani che si sono dimostrati interessati, siamo un luogo di incontro e di approfondimento dei problemi e metteremo nero su bianco i punti di convergenza". Ovviamente questa novità politica non si può non legare alla scelta del futuro candidato sindaco, per quanto riguarda un futuro programma elettorale. Pinnock, vicepresidente di Agedo Bologna e del coordinamento donne Cgil specifica: "Intendiamo elevare la discussione politica sul territorio perché ci pare che essa sia deteriorata e abbassata a causa forse dei molti momenti elettorali. Manca l’elaborazione politica e questo è il nostro primo obiettivo: riportare le persone al centro ascoltando i loro problemi e a questa azione seguiranno proposte per i politici. Dopo la salute ci occuperemo di lavoro, fisco, problemi demografici e non ci occupiamo in questo momento di alcuna questione di carattere elettorale". Chiude Francesca Maletti, vicepresidente in Regione della commissione sociale sanitaria: "La situazione della salute dei modenesi e degli emiliano romagnoli in generale è oggi di difficoltà. Dopo il covid, ci sono problemi nel garantire la salute dei cittadini, manca personale, c’è un taglio delle risorse e anche il mancato ristoro da parte del governo delle spese energetiche sostenute. Come Regione abbiamo fatto il possibile mettendo a disposizione milioni di euro per garantire la salute di tutti, ma non basta purtroppo. Per questo facciamo il punto con l’ex ministro Bindi che nel 1999 ha firmato la riforma della sanità italiana. Noi offriremo le nostre opinioni a tutti i livelli, non certo contro qualcuno: facciamo un percorso e, per quanto riguarda questo primo tema, partiremo da un documento e dai dati della Fondazione Crea che analizza l’efficacia delle politiche sanitarie in Italia".

Stefano Luppi