Maletti grande assente. Fuori dalla lista Pd per non oscurare i big. Ma in giunta ci sarà

Depositati simboli e nomi, tra i misteri da risolvere della campagna elettorale resta l’assenza della consigliera regionale Francesca Maletti dalla lista del Partito democratico. Ancora oggi a settimane dalla ufficializzazione dell’elenco circolano nel partito diverse letture sul motivo per cui uno dei nomi più rappresentativi, in grado di drenare voti anche all’esterno del perimetro tradizionale Dem (contribuendo quindi all’obiettivo di raggiungere i fatidici 15-16 consiglieri che servono per mantenere l’egemonia nella ’santa alleanza’) sia rimasto fuori. Tutto sommato con il suo avallo nel momento in cui non risultano vibranti proteste da parte dell’interessata.

La prima interpretazione è la più semplice: Maletti viene ritenuta in grado di intercettare blocchi significativi di consenso, la segretaria Federica Venturelli vuole essere la più votata del reame e non avrebbe tollerato nessuna ’Biancaneve’ che le rubasse la scena, tanto meno nel ruolo di capolista. Lo stesso Andrea Bortolamasi sarebbe stato danneggiato, in questo scenario, da un exploit di Maletti che gli avrebbe impedito di ascendere alla carica di vicesindaco in vista della eventuale futura scalata a sindaco tra cinque anni. Quando Massimo Mezzetti dopo aver formato gli attuali 40enni favorirà il famoso passaggio intergenerazionale non riuscito in questa occasione.

Ma perché la consigliera regionale avrebbe accettato di farsi da parte così di buon grado, senza neanche un gemito? Perché avrebbe avuto dallo stesso Mezzetti e dal partito la garanzia di entrare comunque in giunta: non dobbiamo dimenticare che la testa d’ariete dell’operazione Mezzetti è stata proprio la chirurgica intervista ai giornali di Maletti, che dopo Natale in versione kamikaze politico ha mandato a gambe all’aria una volta per tutte le velleità di tutti e otto gli aspiranti candidati, inclusa se stessa (guadagnandosi però un posto in giunta).

E qui si apre una seconda ipotesi collegata alla prima. Il dilemma di Maletti sarebbe stato: chi me lo fa fare a candidarmi rischiando di andare magari al di sotto delle aspettative , ottenendo fisiologicamente meno voti dell’ultima volta che ero candidata alle primarie (ben 2.561 preferenze), visto che comunque un assessorato ce l’ho già in pugno? Perché poi la prova delle urne è sempre un’incognita e non è detto che il mondo cattolico che magari si aspettava un suo bis in Regione si muova compatto su di lei. C’è però chi fa notare: chi oggi a Modena può davvero garantire un posto nell’esecutivo a qualcuno senza passare dall’ordalia del voto, considerando una coalizione così composita?

È probabile dunque che la sua forza Maletti la farà valere indirizzando il suo pacchetto di consensi su alcuni candidati (la studentessa ed educatrice 22enne Anna De Lillo, Mara Bergonzoni, Vittorio Reggiani sarebbero tra questi per esempio), ottenendo un duplice risultato: risparmiarsi la campagna elettorale dimostrando alla coalizione la sua forza in vista di un incarico di primo piano, senza però comparire e fare ombra così agli altri big del partito.