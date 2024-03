Malivojevic premia la capolista Cittadella

CITTADELLA

1

V. CASTELFRANCO

0

CITTADELLA: Narduzzo, Azzi, Boilini, Arati, Aldrovandi, Covili, Caesar Tesa, Pezzani (35’st Mondaini), Guidone (46’st Bandaogo), Malivojevic (29’st Vernia), Martinez (39’st Ridolfi). A disp.: Neri, Pivetti, Veronesi, Bellentani, Falanelli. All. Salmi

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Barbolini, Marconi (38’st Fiorentini), Ceccarelli (25’st Barani), Casarano (16’st Zironi), Palmiero, Mantovani (41’st Caselli), Nait (30’st Di Marcello), Ferrara, Giordano, Cantarello. A disp.: Cavallini, Pepe, Timpiero, Calabro. All. Cattani

Arbitro: Lena di Treviso

Reti: 21’st Malivojevic

Note: ammoniti Ceccarelli, Ferrara, Covili, Arati, Fiorentini

La Cittadella mette un altro sostanzioso mattoncino nella casa della Serie D, col decimo successo in 13 gare casalinghe. La capolista batte a San Damaso nel derby un buon Castelfranco grazie alla rete di Malivojevic (perla numero 11 in stagione) e con la terza vittoria di fila sale a +9 sul Terre di Castelli, che deve recuperare il 20 la gara con lo Zola. Al 12’ ci prova di testa l’ex Caesar Tesa di testa ma manda alto. Primo tempo vivace, con le chance per l’ex Caesar Tesa (alto di testa), Giordano (bene Narduzzo) e due volte Guidone, che trova Gibertini attento. Nella ripresa la gara si sblocca al 21’: Azzi crossa, Guidone fa la sponda (il Castelfranco protesta per un tocco di mano) per Malivojevic che arriva a rimorchio e insacca. Al 30’ ci prova Martinez che manda di poco fuori, poi Ridolfi da poco entrato calcia da due passi ma trova attento Gibertini. Nel finale la Virtus attacca ma è poco lucida e la capolista regge bene. "Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più noi - spiega mister Salmi - dopo un primo tempo in equilibrio, sono tre punti meritati. Il vantaggio? Dobbiamo ancora pedalare". In casa Virtus. "Dopo la brutta gara col Colorno ho visto lo spirito giusto - spiega il ds Alessandro Ghidini - e l’abbiamo giocata alla pari anche se loro hanno avuto qualche chance in più. Il pari non sarebbe stato immeritato".