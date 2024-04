Malmenava la madre, assolto

"Mi dispiace molto per mia madre. Vorrei prendermene cura: non ho mai voluto farle del male. Quando ero poco lucido, era colpa della tossicodipendenza ma mi sto curando". Sono state queste le parole pronunciate da un 46enne di Formigine, accusato di aver maltrattato la madre davanti al giudice: la procura aveva chiesto infatti il processo per l’uomo, dopo che nei suoi confronti era scattata la misura cautelare dell’allontanamento. Ieri, però, nell’ambito del processo con rito abbreviato l’imputato è stato assolto da tutte le accuse. Infatti il processo con rito abbreviato era stato condizionato dalla difesa all’ascolto della vittima. La mamma dell’imputato, infatti, è stata sentita ieri in aula e ha spiegato come la sua volontà non fosse certo quella di denunciare il figlio ma, al contrario, quella di aiutarlo avendo l’uomo problemi di tossicodipendenza a sua volta legati a problemi di natura psichiatrica. "Era l’unico modo che avevo per farmi aiutare dalle istituzioni e far si che mio figlio fosse preso in carico. Grazie alla denuncia, infatti, è stato preso in carico", ha spiegato ieri la donna in aula. Il giudice, dopo aver ascoltato la mamma dell’imputato lo ha assolto sia per il capo di imputazione relativo ai maltrattamenti sia per lo spaccio di droga. Ieri, alla fine, l’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Rizzo, è stato assolto.

v.r.