Malore alla guida. Con l’auto contro un muro

Forse un malore alla guida e poi lo schianto, violentissimo, contro il muro di un ristorante. Sono serie le condizioni di una 77enne che ieri mattina, lungo viale Stazione, a Finale Emilia si è schiantata con la propria auto contro il muretto del vicino ristorante. Pare che alla base della perdita di controllo del mezzo vi sia un malore accusato all’improvviso dalla conducente 77enne ma gli accertamenti sono ora in corso da parte della polizia locale, intervenuta sul posto per i necessari rilievi di legge.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. L’automobilista, una volta stabilizzata, è stata poi trasportata all’ospedale di Baggiovara in codice rosso.

Nonostante il violento urto e le iniziali condizioni della 77enne facessero temere il peggio, la donna non risulta essere in pericolo di vita. La donna, infatti, è ora ricoverata in osservazione ma la prognosi dei sanitari è di 30 giorni.

Ora sono in corso indagini da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica del grave incidente che, comunque, non avrebbe coinvolto altri mezzi. Ieri la strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per permettere agli operatori sanitari di intervenire.

Valentina Reggiani