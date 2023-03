Malore fatale in bicicletta, muore 72enne

Si è accasciato a terra mentre pedalava accanto ad un amico, dopo essere uscito di casa approfittando della bella giornata. Malore fatale, ieri poco prima di mezzogiorno per un 72enne. L’uomo stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta a Marano, in via Villabianca quando all’improvviso è caduto a terra, perdendo conoscenza. Subito sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma per l’uomo, purtroppo, non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno tentato invano di rianimarlo. Pare che il 72enne sia morto per un improvviso arresto cardiocircolatorio. Sul posto i carabinieri.