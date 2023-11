Malore fatale, trovato morto in casa

Tragedia ieri pomeriggio a Concordia. Claudio Gavioli, nato a Carpi, classe ’63, è stato trovato morto nel suo divano-letto nell’abitazione di via per Novi dove si era trasferito provvisoriamente in attesa di cambiare casa.

Proprio ieri era atteso per il rogito della nuova abitazione, non vedendolo arrivare un amico ha dato l’allarme.

Sono immediatamente giunti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco: purtroppo non c’era più nulla da fare.

Sono stati fatti controlli sull’aria per escludere la presenza di monossido: pare che sia morto non per una intossicazione ma per un malore fatale.

Gavioli era molto conosciuto in paese: lavorava alla Gambro ed era appassionato di equitazione. Era anche tifoso di calcio, in particolare dell’Inter.

Gavioli lascia moglie, figlia e una sorella.