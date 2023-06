Malore in azienda, muore a 55 anni

Stava lavorando all’interno di un’azienda metallurgica di Soliera quando, all’improvviso, è stato stroncato da un malore. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto per l’operaio, ormai, non c’era più nulla da fare. L’episodio è avvenuto ieri in tarda mattinata a Soliera in via Carpi-Ravarino. A perdere la vita, stroncato da un infarto improvviso, è stato un lavoratore di 55 anni. Sul posto sono giunti i carabinieri per gli accertamenti di rito. La salma è stata recuperata dalle onoranze funebri e messa a disposizione della famiglia.