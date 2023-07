Malore mentre fa il bagno al mare Muore vicino alla compagna

Entra in mare per cercare qualche istante di sollievo dal caldo opprimente. Pochi passi nell’acqua bassa e poi il cuore che si ferma all’improvviso. Un malore fatale di fronte al quale nulla ha potuto il tempestivo intervento di un infermiere fuori servizio e dei bagnini del bagno Jamaica. Giorgio Cavallini, 84enne di Vignola, è morto sul bagnasciuga di quella spiaggia del Lido di Volano (Ferrara) che più di una volta aveva scelto come meta per le proprie vacanze. Sulla tragedia sono in corso tutti gli accertamenti del caso a opera della capitaneria di porto, intervenuta insieme ai sanitari del 118 che hanno tentato, invano, di rianimare l’anziano turista.

I fatti. L’allarme scatta qualche minuto prima delle 17. Cavallini è in acqua. Sta passeggiando a dieci metri dalla riva quando all’improvviso inizia a stare male. La prima ad accorgersi dell’84enne in difficoltà è la compagna, che accorre immediatamente chiedendo aiuto. Una richiesta disperata raccolta da Fausto Finessi, infermiere dell’ospedale del Delta fuori servizio. "Sono in ferie ed ero al mare con mia figlia – racconta –. A un tratto ho sentito urlare e ho visto l’anziano aggrappato alla compagna che cercava di sorreggerlo. L’ho trascinato a riva e, insieme ai bagnini, ho iniziato le manovre rianimatorie in attesa del 118". Sul posto atterra poi l’elisoccorso. I medici tentano l’impossibile, ma tutti gli sforzi sono vani. Al termine degli accertamenti, la salma dell’anziano viene restituita ai familiari. f.m.