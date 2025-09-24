Malore durante l’escursione, muore un 60enne

Riolunato (Modena), 24 settembre 2025 – Stavano percorrendo via Vandelli quando, all’improvviso, uno degli escursionisti è stato colto da malore. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’uomo è deceduto. L’amico che si trovava con lui, sotto choc, si è sentito male e trasportato in ospedale con l’elicottero. La disgrazia si è verificata intorno alle 16 di martedì in zona Riolunato.

Sono stati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione Monte Cimone i primi ad entrare in azione. Gli operatori erano infatti già attivati nella ricerca di un fungaiolo disperso nella zona di Lago Santo, Pievepelago, quando è arrivata la chiamata. Gli operatori si sono subito portati sul posto insieme ai sanitari con l’ambulanza Alto Appennino, al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e all’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello. Il paziente è stato contemporaneamente raggiunto dall’elisoccorso, che ha sbarcato il personale mediante il verricello. L’equipe medica ha poi subito iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare avanzata che sono proseguite a lungo, purtroppo senza esito.

Il medico anestesista non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne. Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno avvertito il Pubblico Ministero di turno. Mentre erano in corso le manovre di rianimazione, però, un altro componente della comitiva, un uomo di 59 anni, si è sentito male e si è accasciato a terra probabilmente per l’elevato stress emotivo, legato al dolore provato per la morte dell’amico.

L’escursionista è stato immediatamente soccorso dal medico e dall’infermiere del mezzo aereo. Successivamente il paziente è stato recuperato con il verricello e trasportato nella vicina piazzola dove ad attenderlo c’era l’ambulanza che lo ha trasferito all’ospedale di Pavullo per accertamenti. In seguito, una volta ottenuta l’autorizzazione dalla Procura, la salma del 60enne è stata recuperata con l’elicottero e consegnata alle onoranze funebri.