Malore nella macelleria di famiglia. Muore a 48 anni Elisa Linari

Le comunità di Vignola e Savignano piangono sconvolte Elisa Linari, improvvisamente deceduta ieri mattina nel negozio in cui lavorava a Formica, la macelleria di famiglia. Aveva solo 48 anni. Era sposata da diversi anni e viveva a Brodano con il marito Davide. Ancora da chiarire sono le circostanze del decesso. Si sa soltanto, al momento, che come ogni lunedì mattina Elisa si era recata in macelleria a lavorare, poi a un certo punto ha detto qualcosa del tipo "mi siedo perché non mi sto sentendo bene" e, da lì, si è accasciata a terra e non si è mai più ripresa.

A nulla è valso l’intervento dei sanitari, dopo la richiesta di intervento al 118. Elisa stava già riabbracciando la sua amatissima sorella Anna, anche lei morta giovanissima otto anni fa dopo una malattia. In pochi minuti se ne è andata una persona dolce e buona, grande lavoratrice, tanto affezionata al marito Davide così come ai genitori, Erio (fondatore della macelleria) e Rita.

Proprio Rita, la mamma, spiega in lacrime: "E’ stata una cosa del tutto improvvisa, siamo distrutti, proprio non ce lo aspettavamo. Elisa era una persona buona, amava leggere e viaggiare". Il fatto ha sconvolto, ovviamente, non solo i familiari, ma anche i dipendenti della stessa macelleria. Uno di loro dice: "Siamo talmente increduli e distrutti moralmente che non ho la forza di parlare". Un messaggio di vicinanza alla famiglia arriva anche dal sindaco, Enrico Tagliavini, che dice: "Penso che Erio sia una delle persone più corrette che io conosca e a cui tutti vogliamo molto bene. Quello che è successo a lui e a sua moglie ci lascia senza parole e sgomenti. Esprimo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza al marito, ai genitori e a tutti i familiari, a titolo personale e della comunità che rappresento".

Anche il consigliere regionale della Lega Simone Pelloni, amico e compagno di partito di Erio, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Linari e dice: "Ricordo Elisa per la sua grande attività in parrocchia. Era sempre molto attiva assieme al marito, faceva la catechista e anche alle sagre era sempre presente. Siamo sconvolti per quello che è successo". Per l’ultimo saluto ad Elisa, il funerale è in programma giovedì alle 14,30, con partenza dalle camere ardenti dell’ospedale di Vignola e arrivo nella chiesa di Formica. Elisa, col suo sorriso, guarderà tutti da lassù.

Marco Pederzoli