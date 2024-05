Malori dopo i pomodorini, nessuna tossina

"Niente tossine". È quello che emerge dalle analisi di laboratorio effettuate sui pomodorini, divenute necessarie dopo che più di cento bambini e alcuni insegnanti in quattro scuole del Modenese (oltre ad altri casi in altre scuole dell’Emilia-Romagna e delle Marche, come a Cesena, Forlì, Rimini, Faenza e Civitanova) si sono sentiti male dopo averli mangiati a scuola. I pomodorini erano arrivati sulle tavole delle mense scolastiche per via del progetto ministeriale “Frutta e verdura nelle scuole”. Progetto poi sospeso.

Ieri sono arrivati i primi risultati delle analisi: nessuna tossina di origine batterica o contaminanti chimici. Lo conferma l’Ausl di Modena.

"I campioni sono stati consegnati all’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia-Romagna e al laboratorio Arpae di Ferrara per la effettuazione di un ampio spettro di ricerche – continua la nota dell’Ausl –. Dai risultati delle analisi di laboratorio è emerso che nei pomodori non erano presenti tossine di origine batterica, inoltre sono risultati nella norma i valori riferiti ad altri possibili contaminanti chimici quali rame ed altri metalli, zolfo, istamina e prodotti fitosanitari. Sono in corso altre analisi finalizzate alla ricerca di sostanze naturalmente presenti nelle piante e nei frutti di pomodoro che potrebbero essere correlate agli episodi che si sono verificati".