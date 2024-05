Malori tra i banchi di scuola: "Nessuna tossina nei pomodori. Ma sono in corso ulteriori esami"

di Valentina Reggiani

Nessuna tossina di origine batterica o contaminanti chimici. Sono arrivati i primi risultati delle analisi effettuate sui pomodorini consumati nei giorni scorsi dai bambini di alcune scuole elementari che, poco dopo la merenda, distribuita in classe hanno avvertito tipici malesseri da intossicazione. A comunicarlo è l’Ausl che spiega come ora siano in corso ulteriori esami per la ricerca di sostanze naturalmente presenti nei frutti. In sostanza: ad oggi non è chiaro cosa abbia provocato episodi di tossinfezione alimentare registrati in alcune scuole primarie della Regione, che hanno partecipato al Programma "Frutta e verdura nelle scuole". Solo nella nostra provincia erano 132 i bambini oggetto dell’indagine epidemiologica dell’Ausl, per un totale di 4 istituti, a cui s aggiungevano 7 insegnanti: tutti avevano sviluppato per lo più sintomi lievi a livello gastrointestinale. Come noto era stata richiesta la immediata sospensione della somministrazione del prodotto e i servizi dei dipartimenti di Sanità Pubblica delle Ausl interessate, tra cui Modena, avevano da subito effettuato gli opportuni controlli, comprensivi di campionamento dei pomodorini. I campioni – fa sapere l’azienda sanitaria – sono stati consegnati all’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia-Romagna e al laboratorio ARPAE di Ferrara al fine di effettuare un ampio spettro di ricerche ma, dai risultati delle analisi di laboratorio è emerso che nei pomodori non erano presenti tossine di origine batterica. Inoltre – viene comunicato – sono risultati nella norma i valori riferiti ad altri possibili contaminanti chimici quali rame ed altri metalli, zolfo, istamina e prodotti fitosanitari. Sono in corso altre analisi finalizzate alla ricerca di sostanze naturalmente presenti nelle piante e nei frutti di pomodoro che potrebbero essere correlate agli episodi che si sono verificati. Al momento anche il Ministero dell’Agricoltura è in attesa dei risultati delle analisi effettuate sui pomodori e delegate ai Nas, dopo l’ispezione effettuata dai militari all’interno delle scuole elementari Galilei ed Emilio Po. Il prodotto era stato distribuito nelle scuole nell’ambito del programma finanziato dall’Unione Europea "Frutta e Verdura nelle Scuole" e promosso dal Ministero. I bambini e le insegnanti si erano sentite male a catena, poco dopo aver assaggiato i pomodorini: la sintomatologia si era presentata con una latenza molto breve rispetto al consumo.