Malosti presenta i ’suoi’ Poemetti di William Shakespeare

Oggi alle 18 alla Biblioteca Civica Delfini di corso Canalgrande, Valter Malosti, regista, attore e direttore di Emilia Romagna Teatro, presenterà il libro "Poemetti" di William Shakespeare (edito da Einaudi) con la sua traduzione dei due componimenti del Bardo, "Venere e Adone" e "Lo stupro di Lucrezia". Malosti dialogherà con il professor Alberto Bertoni, poeta, scrittore e docente universitario. Venerdì 29 e sabato 30, poi, al teatro Storchi Valter Malosti porterà in scena i due "Poemetti", in una serata in forma di concerto, accanto al compositore e musicista Gup Alcaro che firma ed esegue dal vivo il progetto sonoro.

