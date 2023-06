Maltempo, 53 milioni di danni: oltre 20 frane

È arrivata la conta dei danni causati dal maltempo delle scorse settimane con bombe d’acqua, piogge violente e allagamenti. La stima di quanto accaduto nel modenese è stata presentata ieri dalla delegazione emiliana ricevuta dal governo e ammonta a oltre 53 milioni, di cui più di 11 milioni soltanto per sistemare le strade provinciali. "L’impegno del governo nel reperire le risorse è positivo – afferma Fabio Braglia, presidente della Provincia – tuttavia occorre che i Comuni e le Province vengano messi presto in condizione di disporre delle risorse necessarie a far fronte ai primi ripristini, sia perché la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare, sia perché le amministrazioni stanno esaurendo la capacità finanziaria di eseguire i lavori. Occorre quindi fare in fretta a fronte di una situazione già compromessa, anche perché appunto i Comuni stanno esaurendo le risorse per le urgenze, con la conseguenza concreta di fermare i mezzi e le ditte".

Il piano, nel territorio modenese conta 333 interventi urgenti (per 52 milioni 824mila euro) relativi al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, avviati o da avviare nei prossimi mesi (più di 11 milioni saranno necessari solo per il ripristino delle strade provinciali con oltre 20 frane e dissesti che stanno interessando tutto l’Appennino). La rete viaria provinciale è stata particolarmente colpita dalle abbondanti piogge delle settimane scorse, in particolare sulla strada provinciale 3 via Giardini in località ’la Fontanina’ e sulla strada provinciale 19 che collega Sassuolo a Prignano, in un tratto vicino al ponte del Pescale, dove si circola con transito ridotto a causa del cedimento del lato di valle della strada, mentre sulla strada provinciale 324 continua l’interruzione al transito tra Riolunato e Montecreto.

Ai danni alle strade provinciali vanno aggiunti quelli alle statali, come sulla SS 623 del Passo Brasa con due dissesti, uno prima del paese e l’altro dopo, che avevano parzialmente isolato il centro appenninico dal transito pesante e da quello pubblico e scolastico.

E a tutto ciò vanno aggiunti i dissesti nelle strade comunali e gli smottamenti che hanno interessato il mondo agricolo.

L’alluvione in Romagna e l’ondata di maltempo che ha colpito tutto il territorio regionale nelle scorse settimane hanno interessato fiumi, reticoli, canali, strade, con 5.885 interventi di somma urgenza i cui costi sono stimati per oltre 1,8 miliardi di euro; di questi, più di 516 milioni sono stati spesi per i lavori già attuati (972) o in corso d’opera (1.912).

