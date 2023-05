Maltempo, allerta gialla Weekend di pioggia, continua il monitoraggio Tanti eventi rinviati

Fioccano le cancellazioni o gli slittamenti di eventi causa maltempo nel modenese, dove l’allerta per oggi è comunque scesa da ‘arancione’ a ‘gialla’ e la situazione pian piano migliora (ma occhio al fine settimana). A

Modena è stata rinviata a sabato 20 maggio la festa dello sport, inizialmete in programma sabato 13 al parco Ferrari, e che conclude la 26esima edizione di ’Scuola sport’, il progetto di educazione alla cultura sportiva che si è sviluppato negli ultimi mesi nelle scuole primarie di Modena. La pioggia e il maltempo che dalla notte di martedì 9 maggio hanno colpito il territorio modenese e gran parte dell’Emilia Romagna non hanno causato criticità in città e non è stato necessario chiudere ponti o strade in ambito urbano, anche se i fiumi sono arrivati al livello 2, o appena sotto, con i 3,20 metri raggiunti dal Tiepido alla Fossalta, i 7,45 metri del Secchia a Ponte Alto e i 6,09 metri del Panaro a Navicello.

I dati sull’evoluzione dell’allerta meteo ancora in corso su tutto il territorio modenese sono stati forniti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli che, nella seduta di ieri, ha aggiornato il Consiglio comunale sottolineando che, dopo il leggero miglioramento di oggi, le previsioni indicano una probabile ripresa delle precipitazioni nel fine settimana anche se per tutta la giornata di venerdì 12 maggio l’allerta di Arpae sul territorio modenese è passata da arancione a gialla.

"Continueremo dunque a vigilare – ha detto il sindaco – e saremo pronti a intervenire se i livelli idrometrici supereranno la soglia precauzionale". La sala operativa del Centro unico di protezione civile di Marzaglia, infatti, è attiva, così come la Polizia locale, che ha assegnato due pattuglie al monitoraggio dei fiumi. Nella relazione, il sindaco ha ricordato anche l’intervento della Polizia locale e dei Vigili del fuoco, mercoledì pomeriggio, in piazzale Riccò, nella zona di Sant’Agnese, per mettere in sicurezza l’area dopo la caduta di un albero ad alto fusto che non ha causato danni né alle persone né alle cose. La caduta dell’albero, come hanno verificato i tecnici, sembra essere stata causata dalle radici marcescenti più che dal maltempo.