Maltempo, arrivano i fondi. Interventi per un milione

Al via 110 nuovi interventi nella nostra regione per completare e integrare i lavori di consolidamento e messa in sicurezza di strade, corsi d’acqua, versanti. Interessato anche i comuni di Fiumalbo, Frassinoro, Montefiorino, Montese, Pavullo, Marano e Medolla in pianura. Si tratta del secondo stralcio da 16,5 milioni di euro del Piano per interventi urgenti, da realizzare nei territori danneggiati dalle precipitazioni del il 23 ottobre e i primi giorni di novembre 2023, approvato dalla Regione.

A Fiumalbo sono in cantiere interventi di ripristino dell’officiosità idraulica e delle opere idrauliche danneggiate nella parte alta del rio Riaccio (200mila euro); a Frassinoro verranno sistemate le opere idrauliche e i tratti di sponda del torrente Dolo tra la località Romanoro e il ponte di Morsiano (300mila euro) e completati gli interventi sulle opere idrauliche del Fosso della Croce in località Riccovolto (70mila euro); a Montefiorino è programmata la messa in sicurezza del versante ovest dell’abitato interessato da un movimento franoso diffuso (200mila euro) e il ripristino delle condizioni di sicurezza della via Comunale per Romanoro da località Ceresola-Isola ai confini (200mila euro); a Montese, in località Montaltovecchio, è finanziato il ripristino della transitabilità di via Rivella (100mila euro), mentre nel rio Benedello, nel tratto al confine tra il comune di Pavullo e quello di Marano, sono previsti interventi per l’officiosità idraulica, opere idrauliche, risagomatura e sistemazioni dei versanti (100mila euro).

A Medolla è finanziato il ripristino della funzionalità idraulica della Fossetta di Camurana (40mila euro).

"Con il nuovo pacchetto di lavori - spiega la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini - salgono a oltre 28 milioni di euro le risorse messe in campo dopo l’emergenza, 11,8 milioni di euro nel primo stralcio deliberato lo scorso anno, per circa 286 interventi complessivi. Prosegue così senza sosta il lavoro per rendere l’Emilia-Romagna più sicura e resiliente agli effetti prodotti dal cambiamento climatico".

w.b.