Maltempo, Bonaccini a Finale: "Aiuteremo chi è stato colpito"

Finale Emilia, terza tappa di un tour del presidente della Regione Stefano Bonaccini e della vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, tra le terre che hanno subito danni a causa del fortunale del 22 luglio. In municipio ha incontrato il sindaco Marco Poletti, il sindaco di San Felice sul Panaro, Michele Goldoni, e la vicesindaca di Mirandola ("oltre 2 milioni e mezzo di euro di danni al patrimonio comunale, che fanno riferimento principalmente a danni in copertura, impianti termici e fotovoltaici, serramenti e somme destinate ad alberature e verde"), Letizia Budri, cui ha confermato l’interesse a riuscire a garantire la velocità dei rimborsi.

"Con lo stato di emergenza nazionale – ha fatto sapere Bonaccini - chiederemo che venga replicato il meccanismo deciso insieme al Dipartimento nazionale di Protezione civile, estendendolo ai territori colpiti dal nubifragio di sabato scorso. Lavoriamo nell’interesse delle nostre comunità e facciamo tutto il possibile per aiutare chi è stato colpito". Intanto mentre i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile stanno completando, insieme agli enti locali, la ricognizione dei danni, che si conclude oggi, necessaria per la richiesta di stato di emergenza nazionale da inoltrare al Governo, arriva qualche parziale buona notizia. Riguarda i danni provocati alle imprese agricole dalla siccità dello scorso anno. Interessate 311 imprese modenesi, la gran parte nella Bassa, le cui domande sono state ammesse nella gestione della procedura da parte della Regione a valere sul Fondo di Solidarietà nazionale per le aziende emiliano-romagnole. Riceveranno complessivamente 2,9 milioni che consentiranno di corrispondere il 33% degli 8,8 milioni di danni dichiarati. Si tratta quindi di una somma che certamente non ripaga i coltivatori dei sacrifici fatti e delle spese sostenute, ma è comunque una boccata d’ossigeno importante per scongiurare la scomparsa di altre imprese fondamentali per garantire la qualità e l’eccellenza delle nostre 25 produzioni Igp e Dop, in primis. "La siccità che si è abbattuta sulle imprese agricole – commenta il presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari – è una delle evidenti conseguente del cambiamento climatico. Auspichiamo che le risorse possano essere liquidate quanto prima. Liquidare rapidamente le aziende che hanno perso i raccolti è fondamentale così come dovrà necessariamente essere per tutte le catastrofi che si sono abbattute sulla nostra provincia. È necessario un intervento urgente per mettere in campo ogni azione utile finalizzata alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate".

I danni alle produzioni agricole derivanti da calamità naturali – evidenziano da Coldiretti Modena – rischiano di mettere in ginocchio centinaia di imprese agricole e il relativo indotto. La raccolta delle pere purtroppo (si è già iniziato con le Carmen ndr) conferma le preoccupazioni e alimenta – a detta di Coldiretti - i timori sulla sopravvivenza di un settore primario della nostra economia.

Alberto Greco