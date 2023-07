Maltempo, danni per oltre 10 milioni Nuovi sopralluoghi con il prefetto

Dovranno restare fuori casa ancora per molto tempo, ospitate presso strutture ricettive del territorio comunale, le 20 persone residenti nelle case Acer di via Amendola che, l’altra sera, sono state evacuate perché la palazzina non è più sicura. Una parte del tetto infatti è crollata, come conseguenza del forte temporale di lunedì. Tra loro anche diversi minori, anziani e disabili. "La struttura – spiega il sindaco, Giovanni Gargano – è di proprietà comunale e in gestione ad Acer. Sono subito iniziati i primi sopralluoghi per valutare l’intervento di ripristino". A parte questo drammatico episodio, gran parte del territorio è ancora sotto choc mentre sul fronte istituzionale continuano le iniziative per "spingere" le richieste di risarcimenti. Ieri pomeriggio è arrivata a Castelfranco la Prefetta di Modena, dott.ssa Alessandra Camporota, insieme al presidente della Provincia Fabio Braglia, ricevuti dal sindaco Gargano alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

Pronta una prima stima dei danni, che superano i 10 milioni (3 milioni per i privati, 500mila euro per quanto riguarda il patrimonio comunale, 6 milioni per l’agricoltura): sono caduti 98 mm di pioggia in 45 minuti con 101 interventi dei vigili del fuoco, 500 alberi caduti, 26 persone sfollate e mille famiglie rimaste senza corrente per 48 ore. Camporota, insieme a Braglia e al sindaco, ha visitato le frazioni e i terreni agricoli più colpiti. "Le abbiamo manifestato – spiega Gargano – tra l’altro un primo bilancio dei danni, che sono ingentissimi. Solo da Cia (confederazione italiana agricoltori), arrivano denunce per 2 milioni di euro. L’agricoltura è uno dei comparti più danneggiati da quello che è accaduto. Ho fatto un nuovo sopralluogo e, oltre a esserci tante situazioni che vedono danni al 100% alla frutticoltura, alla viticoltura e ai seminativi, c’è anche chi non sa se riuscirà a raccogliere qualcosa anche nei prossimi anni, perché in alcuni casi bisognerà espiantare e ripiantare. Mi auguro insomma che, anche dopo la visita del Prefetto, la situazione di Castelfranco possa essere portata all’attenzione del Governo, in ottica di fondi da stanziare".

Intanto, continuano le operazioni di rimozione delle alberature. Ci vorranno ancora giorni per tornare, almeno a livello di pulizia, alla normalità. Dal fortunale si è ’salvata’ la storica Villa Sorra. "Non si registrano – spiega Gargano – particolari danni al giardino romantico. Nel parco sono cadute quattro alberature, di cui era già stato programmato peraltro l’abbattimento".

Marco Pederzoli