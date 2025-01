Maltempo, ecco la conta dei danni in città: "Numerosi problemi causati alle scuole"

Diversi alberi abbattuti dislocati sul territorio cittadino e problemi alle coperture di alcuni edifici di proprietà del Comune. Il giorno dopo, a Sassuolo si fa la conta dei danni, e intanto si chiudono, fino a domani, i parchi pubblici, il cimitero monumentale di San Prospero, la biblioteca per ragazzi ‘Leontine’ collocata all’interno del parco Vistarino e gli accessi al percorso natura del fiume Secchia. Analoghi provvedimenti sono stati assunti anche dalle amministrazioni di Maranello e Fiorano, ma a Sassuolo i segni delle forti raffiche hanno spazzato la città sono ancora visibili soprattutto in viale della Pace, dove la caduta di un grosso albero ha imposto, nel pomeriggio di martedi, la chiusura della strada, riaperta poi a metà pomeriggio, e in via Pia, dove un altro albero si abbattuto sul marciapiede di fronte ad una pizzeria. Altri, di alberi, ne sono caduti presso i parchi cittadini, e sono "numerosi", fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Maria Raffaella Pennacchia, "i problemi che il vento ha causato agli edifici, senza tuttavia che ci siano stati, per fortuna, danni alle persone".

In particolare le segnalazioni pervenute al Comune riguardano il distacco di una guaina dalla copertura delle scuole ‘Don Milani’, alcuni tratti di scossalina, ovvero le lastre zincate che sporgono dalle pareti per impedire infiltrazioni di acqua piovana, staccati dall’edificio della mensa delle Sant’Agostino, attualmente in costruzione, alcuni pezzi della copertura delle ‘San Carlo’ staccatisi dalla loro sede e distacchi di intonaco sono stati registrati anche alle ‘Vittorino da Feltre’, sempre nella zona di Braida. Questo per quanto riguarda gli edifici scolastici, ma alcune parti di scossalina si sono staccate anche dal ‘civico 1’, la struttura attigua al commissariato cittadino che ospita alcuni uffici comunali, dove è caduta anche l’insegna, poi ripristinata dalle squadre di Sgp. Altri danni soprattutto alla segnaletica verticale.

"Quanto accaduto – spiega Pennacchia – pone l’accento sulla necessità e sull’importanza delle manutenzioni, a maggior ragione in edifici non più nuovi. Manutenzioni che non si possono limitare alla messa in sicurezza ex post, ma devono mettere in atto un’indispensabile prevenzione: questo è l’obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere nei prossimi mesi e nei prossimi anni".

Stefano Fogliani