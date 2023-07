Maltempo: Fondi per la Montagna di Pievepelago, Fondamentale l'Aiuto del Governo

Nonostante "i ritardi nella consegna dell’elenco danni" per ottenere i risarcimenti dopo il maltempo di maggio che ha messo in ginocchio tutta la regione, la giunta Bonaccini "aveva dimenticato di inserire numerosi comuni montani della provincia di Modena", denuncia il senatore Michele Barcaiuolo (Fd’I) che aggiunge: "Fortunatamente, grazie alla lungimiranza del Governo e alla volontà di aiutare tutte le famiglie e imprese danneggiate, lo stanziamento è stato assicurato, con il meccanismo che assegna fondi alle intere province e non a singoli comuni. Quindi, anche la montagna modenese avrà i fondi per la ricostruzione che merita". E’ quanto emerso dopo la seduta a Palazzo Madama col ministro della Protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha fatto il punto sull’alluvione in Romagna e le frane.

Musumeci – dice Barcaiuolo – "sta agendo nell’interesse dell’intera regione Emilia-Romagna, nonostante qualche amministratore Pd abbia preferito inserire nell’elenco alcune opere danneggiate da carente manutenzione, escludendo invece la montagna modenese che realmente necessitava dei risarcimenti". "Le delibere dei Consigli dei ministri del 4 e del 23 maggio fanno riferimento alle province di Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Le misure di sicurezza e assistenza alla popolazione tipiche del regime di Protezione civile sono attuate per tutti i comuni delle province indicate". E’ quanto ha assicurato Musumeci.

A Modena, ha sottolineato più volte il presidente della Provincia Fabio Braglia, "sono 333 gli interventi urgenti da mettere in campo, con danni di oltre 52 milioni di euro per frane e dissesti". Nei giorni scorsi, ha riaperto a doppio senso di marcia la strada provinciale 33 a Frassineti, dove si erano verificate fessurazioni dovute al cedimento della scarpata lo scorso 2 maggio.