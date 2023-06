"Maltempo, i danni schizzano a 18 milioni"

La conta dei danni da maltempo, in Appennino, sembra non finire mai. Anche ieri una pioggia torrenziale ha colpito Montese, con conseguente chiusura della provinciale che passa per Castelluccio, invasa da acqua e detriti. La situazione della viabilità in tutto l’Appenino, già a singhiozzo per le decine di frane, dunque si aggrava proprio mentre il presidente della Provincia, Fabio Braglia, torna da Roma dopo aver partecipato a palazzo Chigi al tavolo permanente sull’alluvione presieduto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"E’ stato un incontro di fondamentale importanza – commenta Braglia – c’era tutta la presidenza del Consiglio dei ministri che ha ascoltato con particolare attenzione tutto quello che abbiamo portato al tavolo. Una riunione che sarà aggiornata. L’obiettivo è di coprire tutte le esigenze dei territori martoriati. Noi non abbiamo avuto l’alluvione, ma le frane continue ci hanno messo in ginocchio e il bilancio dei danni solo per le strade gestite dalla Provincia si attesta ora sugli 11 milioni di euro. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) è stato colpito duramente il Comune di Montese con provinciale chiusa per detriti. Abbiamo sollecitato i primi ristori che serviranno per gli interventi urgenti. Non c’è stata ancora la nomina del commissario per l’emergenza ma è stato identificato il ministro alla Protezione civile Musumeci come figura di riferimento per il monitoraggio dei territori, farà affidamento sulle Province che faranno da raccordo per i Comune per garantire informazioni non frammentate".

Tornando alla stima dei danni, agli 11 milioni che serviranno per sistemare le infrastrutture provinciali si devono sommare le oltre 170 segnalazioni di danni arrivate da 24 Comuni della provincia di Modena (di cui 18 solo della montagna) per circa 7 milioni di euro. La stima dei danni complessivi sale dunque ad almeno 18 milioni: "E sono numeri vecchi di qualche giorno – aggiungee Braglia – lasciando intendere che la cifra è destinata a salire".

Braglia sottolinea infine "il bisogno di avere presto un commissario straordinario per l’alluvione e che si avvii presto in piano di messa in sicurezza del reticolo idrografico e di ripristino delle strade coinvolte. Serve tenere insieme emergenza e ricostruzione, per ridare ai nostri territori nuova vita, perché oltre questa prima fase di criticità dobbiamo ripensare le nostre comunità".

Al termine dell’incontro tutte le province coinvolte hanno prodotto un documento sottoscritto anche da tutti i sindaci della provincia di Modena.

Valentina Beltrame