Maltempo, in arrivo 5 milioni dal ministero

Una nuova tranche di finanziamenti in arrivo dal valore di 5 milioni 650mila euro per fronteggiare le conseguenze del maltempo eccezionale che tra il 17 e il 19 agosto scorsi ha interessato le province di Modena, Ferrara e Parma, con piogge intense, allagamenti, grandinate, vento e l’evacuazione di alcuni nuclei famigliari. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri che ha accolto la richiesta della Regione, come annunciato dal Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. Tra i comuni più colpiti, San Felice dove fu distrutto il campo volo oltre a un condominio scoperchiato. Danni diffusi poi nelle campagne di tutta la Bassa.