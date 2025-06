Maltempo, la prima conta dei danni. In ginocchio gli impianti sportivi

Il conto è arrivato, ed è salato, nel senso che il forte temporale di lunedì ha lasciato segni, più profondi che evidenti, sulle strutture pubbliche sassolesi. Il punto lo fa l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia: se da una parte infatti stamattina riapre, dopo tre giorni di dovuti a verifiche tecniche andate a buon fine, la biblioteca per ragazzi Leontine, "i danni principali sono stati riscontrati negli impianti sportivi". Nel dettaglio la bocciofila, a causa della scarsa tenuta degli infissi, ha registrato danni agli arredi interni, la pista di atletica, allagata, ha subito un peggioramento delle condizioni del manto, la palestra del Baggi è inagibile e anche il Palagreen di San Michele ha registrato numerose e consistenti infiltrazioni, le stesse che hanno colpito la copertura della zona piscina a Ca’ Marta.

"Naturalmente il computo totale dei danni – aggiunge l’assessore – è ancora in corso ma, aggiungendo i problemi riscontrati dagli impianti sportivi a quelli registrati nelle scuole e agli edifici comunali, ammonta sicuramente a diverse centinaia di migliaia di euro". Già: detto infatti dell’impiantistica sportiva, resta da aggiungere delle strutture scolastiche. Alle ‘Ruini’ sono state riscontrate infiltrazioni alla palestra e al teatro, la sede temporanea del nido ‘Parco’ in via Madre Teresa ha registrato un allagamento che ha danneggiato irrimediabilmente alcuni arredi, alle ‘Sant’Agostino danni alla palestra mentre alle ‘Pascoli’, alle ‘Leonardo’ e alle ‘San Carlo’ si sono allagati gli interrati. Ultime ma non ultime le infiltrazioni riscontrate alla copertura di Casa Serena.