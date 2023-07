Maltempo, l’ora dei conti "Dove sono le risorse?"

"Non sapevo che il senatore Barcaiuolo fosse stato nominato Podestà per le terre modenesi: pare proprio che voglia interpretare questo ruolo, stabilendo cosa sia opportuno e cosa no, a seconda, guarda caso, che le amministrazioni siano guidate da sindaci di centrosinistra oppure no". Sono le parole del deputato modenese del Partito democratico Stefano Vaccari, in replica al Senatore di Fratelli d’Italia.

"Il criterio nello stabilire se un intervento sia o meno necessario – continua Vaccari – è quello dello schieramento di appartenenza, un po’ come ha fatto nelle settimane scorse il suo sodale Bignami, che chiamava i sindaci di centrodestra per farsi indicare l’intervento prioritario da inserire in un fantomatico elenco di opere finanziabili che nessuno ha ancora visto e che nessuno, se non loro, sa come sarà finanziato". E a proposito di risorse, Vaccari precisa: "Per ora i soldi non sono 4 miliardi ma sono poco meno di 1 miliardo e 600mila euro, molti dei quali semplicemente spostati da altri capitoli di spesa, sicuramente insufficienti. Degli altri 2 miliardi non v’è traccia". Ultima stoccata sulle tempistiche: "Ci vorrebbero più pudore e rispetto nei confronti di una terra che ha dovuto aspettare 45 giorni per avere contezza del percorso sulla ricostruzione, scoprendo poi che al momento dopo le passerelle dei primi giorni non ci sono né i soldi né gli strumenti per ripartire".