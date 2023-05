Maltempo Modena, cadono massi sulla Via Giardini a Serramazzoni: traffico interrotto

Modena, 2 maggio 2023 – Ancora maltempo in regione: allagamenti, caduta massi e complicazioni nel traffico veicolare. Si registrano disagi da maltempo in tutta la provincia. Ha chiuso a Serramazzoni la via Giardini in località La Fontanina dove poco fa si è verificato il distacco e la caduta in strada di massi rocciosi, senza il coinvolgimento di mezzi o persone.

“Sul tratto interessato – spiegano dalla Provincia – è stato ora chiuso il transito per consentire le operazioni di ispezione e rimozione dei detriti”. Distacco di pietre anche a Corno del Montone, a Rovolo di Frassinoro, fortunatamente dalla parte della scarpata.

A causa intanto dell’innalzamento del livello del torrente Tiepido è stata interrotta la circolazione in strada Curtatona a Modena con la chiusura del relativo ponte. Disagi anche lungo la Nuova Estense in direzione Pavullo (ma il traffico non è stato sospeso) nel tratto da Torre Maina e il territorio di Serramazzoni dove la strada risulta invasa da un fiume di acqua e fango proveniente dal lato del torrente Tiepido. Criticità in via Fondo Val Tiepido a Gorzano, via Fondo Val Grizzaga a Fogliano e sulla via Giardini nel tratto da san Venanzio a Serramazzoni. A Fiorano via Ghiarola vecchia è chiusa per l’allagamento del tratto formiginese all’altezza via Marzabotto. Il traffico è stato deviato in via Marzabotto, via Stazione, via Ghiarola nuova, fino al ponte Fossa, al confine con Formigine.