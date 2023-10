Maltempo Modena, tracima un torrente lungo la provinciale

Modena, 30 ottobre 2023 – Maltempo a Modena come in quasi tutta la regione, soprattutto in Emilia, dove i problemi maggiori si registrano a Parma e Piacenza. tecnici al lavoro nelle strade dopo i temporali di ieri e di oggi, che ha interessato particolarmente la zona dell'Appennino, con un'allerta rossa emanata dalla Protezione civile regionale attiva per tutta la giornata.

Maltempo, esonda torrente: acqua in strada nell'Appennino modenese

Tutte le strade sono aperte e oggi il personale della Provincia è intervenuto sulla strada provinciale 486, tra Piandelagotti e Sant'Anna Pelago, a causa della tracimazione di un torrente in strada, per favorire il deflusso dell'acqua e senza interrompere il traffico.

Al momento non si segnalano altri disagi alla rete viaria, spiegano gli uffici provinciali, e i tecnici sono al lavoro dalla serata di ieri per una serie di ricognizioni in tutto il territorio, con attenzione alle zone già interessate da movimenti franosi nei mesi scorsi. Sono stati verificati anche i percorsi Natura (Panaro, Secchia e Tiepido) che al momento sono tutti aperti e percorribili.

Dopo le prime verifiche alla rete stradale, i tecnici sottolineano che, "oltre all'intervento sulla strada provinciale 486, non ci sono criticità in atto e fortunatamente non abbiamo riscontrato situazioni potenzialmente rischiose. Al momento tutte le strade sono aperte e transitabili e proseguiremo con l'attività di controllo del territorio fino alla cessazione dell'allerta".