Maltempo, oggi solo tre anticipi

La pioggia (anche neve in altura) che cade incessante da ieri ha portato al rinvio dei campionati provinciali. I Comitati Figc di Modena, Reggio e Bologna hanno sospeso tutte le gare dei giovanili e tutte quelle di Seconda e Terza, compresi gli anticipi di oggi e i sintetici. Oggi dunque restano in piedi tre soli anticipi che riguardano le modenesi (ore 15): in Promozione c’è il derby fra la Sanmichelese quinta (squalificato Frimpong) e il Montombraro prima fuori dai playout (squalificati Bigi e Carnazza), in Prima "D" Cavezzo-Nonantola e in Prima "E" Ravarino-La Dozza (ore 13 a Castelfranco).

Serie D. Domani si gioca la 7^ di ritorno con la "bomba" Zenith che pende sulla classifica. Il ricorso della Cittadella per l’irregolare tesseramento del giocatore toscano Tempestini potrebbe infatti riscrivere la classifica, con lo 0-3 per la gara di San Damaso e ben 19 punti di penalizzazione possibili ai toscani, uno per ogni gara in cui il giocatore (che secondo il ricorso dai registri federali non sarebbe tesserato con nessuno) è andato in distinta fin qui. "Si tratta di una questione che riguarda esclusivamente un aspetto formale" si è detto tranquillo ieri lo Zentih con un comunicato, ora si attende il Giudice. Intanto domani la Cittadella gioca sul campo della capolista Forlì, capace di vincere 12 delle ultime 14 gare: Gori non ha i soliti Aldrovandi, Serra, Tesa e Fontana, squalificato Martey, in mediana Marchetti, Osuji e Bertani si giocano una maglia, coi primi due è 3-5-2, col terzo in campo è 3-4-1-2, a sinistra pronto Sardella, a destra Carretti in vantaggio su Manzotti. Nei romagnoli out Trombetta e Motti.

Eccellenza. Domani si gioca l’8^ di ritorno, aperta oggi dai due anticipi delle 15 Gotico-Borgo e Vianese-Sp. Scandiano (a Castelvetro). Il Terre di Castelli uscito dalla zona playoff non può sbagliare lo scontro diretto col Brescello Piccardo che lo affianca al 6° posto: Domizzi (ancora squalificato, è stato respinto il ricorso) non ha gli infortunati Massari e Azzi, nei reggiani squalificato Marmiroli, infortunato Gianferrari, in dubbio De Luca, Oddi, Iaquinta e Monica. Vale doppio lo scontro salvezza che porta il Formigine a Rolo: nei verdeblù (a +2) squalificato Cantarello, infortunati Marverti e Carrera, nei reggiani squalificato Zironi, infortunato Quitadamo, in dubbio Borghi. Il Castelfranco sempre a zero gioca alle 18 a Fiorano sul campo dell’Arcetana (out Caniparoli) privo degli infortunati El Hatimi (polso fratturato) e Tajedinne (menisco).

Recupero. In Promozione il recupero del big match Campagna-Cdr di mercoledì 19 è stato spostato alle 21 sul sintetico di Nonantola.

d. s.