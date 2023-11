Maltempo, resta l’allerta. Chiusi di nuovo i ponti. Vento e danni in montagna

Raffiche di vento fortissime hanno sferzato ieri l’Appennino con numerosi alberi caduti, in particolare a Guiglia, Pavullo, Lama Mocogno e nell’alto Frignano. Sono oltre 30 gli interventi che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco, per rimuovere le piante ’schiantate’ al suolo. Nella notte tra sabato e domenica, inoltre, ha ceduto una scarpata sulla strada provinciale 32 nei pressi di Pietravolta (Frassinoro), a causa del maltempo prolungato. I tecnici della Provincia di Modena sono intervenuti per sistemare la sede viaria e ripristinare il transito in sicurezza. Traffico interrotto e poi ripristinato sulla strada 623 a Monteorsello (Guiglia) per una pianta caduta. Interventi anche per guasti elettrici dovuti al maltempo. Continua inoltre a preoccupare la situazione fiumi con costante monitoraggio del livello idrometrico di Secchia e Panaro.

L’allerta Arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale, è stata confermata per la città di Modena anche per la giornata di oggi, nonostante in pianura non siano previste precipitazioni. Tuttavia, le piogge di questi ultimi giorni sui bacini montani determinano il perdurare della piena del Secchia, con occupazione delle aree golenali e interessamento degli argini; attenzione anche per il Panaro e per tutti i corsi d’acqua minori. Per motivi precauzionali, sono rimasti chiusi nella notte Ponte Alto a Modena e il ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, inaccessibili dalla mattina di ieri. Le due infrastrutture verranno riaperte alla circolazione non appena il fiume sarà sceso sotto soglia 2 che corrisponde a 8 metri a Ponte Alto: il colmo di piena ha raggiunto ieri 9,27 metri con deflusso lento. Nel monitoraggio e nel controllo degli argini sono impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale. Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.