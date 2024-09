Maltempo, salta la festa della patata

A causa del previsto maltempo, la Festa della Patata e del Parmigiano Reggiano di montagna, in calendario per questa domenica a Montese, si svolgerà invece la festività successiva, il 15 settembre. L’appuntamento, giunto alla 49ª edizione, celebra due fra le produzioni tipiche e rinomate di questa terra: la Patata di Montese e il Parmigiano Reggiano di Montagna. L’intera giornata, dall’alba al tramonto, sarà caratterizzata da numerose iniziative di animazione e intrattenimento nelle piazze del capoluogo. Il programma prevede la vendita diretta di patate locali, appena raccolte, da parte di numerosi agricoltori aderenti al marchio collettivo "Patata di Montese" della Camera di Commercio di Modena. Nel pomeriggio è prevista la cottura della "forma in piazza", la preparazione di ricotta e il taglio di una forma di oltre 120 mesi, l’assaggio di prodotti tipici locali (zampanelle, ciacci, crescentine e polenta) e di piatti a base di patate (gnocchi, tortelloni e purè). Per l’intera giornata ci sarà la friggitura in piazza delle patate offerte dai produttori. In mattinata alle ore 11.00 è prevista la "gimkana della Patata" per ragazzi di varie età e l’ospite d’onore della manifestazione sarà lo chef Daniele Reponi che preparerà panini a basa di Patate e Parmigiano Reggiano, mentre ci sarà musica dal vivo sulle due piazze del paese. La produzione dell’annata 2024 della Patata di Montese si presenta particolarmente abbondante e di ottima qualità.

