Maltempo, torna l’allerta Nessun Comune nel decreto "Ma per le frane avremo ristori"

Non c’è alcun Comune della provincia di Modena nella lista di quelli ammessi ai risarcimenti del decreto Alluvioni, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. "Ma i ristori arriveranno", assicura il presidente della Provincia, Fabio Braglia. "Il decreto emanato ieri riguarda le sospensioni dei termini contributivi e viene applicato solo ai territori colpiti dall’alluvione. – spiega – Questo ovviamente non riguarda i contributi e i ristori per chi ha subito alluvioni e frane, ma solamente chi ha dovuto sospendere e interrompere la propria attività lavorativa a causa dell’alluvione e quindi rischiando morosità nei pagamenti delle tasse e delle imposte. Il territorio modenese è incluso tra quelli colpiti da frane e maltempo ed è tra i beneficiari dei ristori che auspichiamo arrivino presto. La scorsa settimana il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Faenza è stato molto chiaro al riguardo, nessuno sarà escluso dalle azioni di risarcimento, auspichiamo quindi che in tempi rapidi arrivino anche per noi".

Sono oltre 8 i milioni di euro di danni provocati dal maltempo nel nostro Appennino, soprattutto alla viabilità. "I sindaci ci hanno manifestato la loro preoccupazione per le strade interrotte da frane e smottamenti", aveva ribadito Braglia, che nei giorni scorsi ha a accompagnato il prefetto in visita a Pavullo, Zocca e Prignano.

"Bisognerà fare un lavoro importante a livello parlamentare per fare comprendere al Governo che oltre all’importanza della Romagna, ci sono ache territori come quello delle province di Modena e Reggio che sono stati colpiti e che hanno bisogno di mettere in campo misure per ripartire", ha invece detto il deputato Pd, Stefano Vaccari. Intanto non si ferma l’attività di monitoraggio da parte delle squadre di rilevatori che permette di definire il quadro più aggiornato delle frane che in provincia di Modena sono - secondo la Regione - ancora 12. E torna l’allarme: per oggi è prevista allerta arancione per criticità idrogeologica (frane e piene corsi d’acqua minori) che interessa le province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna e Ferrara. Ma sono possibili evoluzioni dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane anche nel Modenese.

val. b.