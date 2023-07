Vento e grandine piegano Castelfranco, strage di alberi e case scoperchiate

Modena, 3 luglio 2023 – Castelfranco si trova nuovamente in ginocchio per una tromba d’aria. Il vento, fortissimo, misto grandine, non solo ha distrutto auto e campagne, ma ha anche scoperchiato case, allagato scantinati e fatto collassare numerosi alberi, in particolare nella zona di Panzano. La furia del maltempo si è scatenata intorno alle 18; in pochi minuti le strade sono diventate un tappeto di foglie con rami spezzati ovunque. La situazione più grave a Panzano con un’auto centrata in pieno da un albero ma, fortunatamente, la conducente si è salvata per miracolo. Tra i vari disagi, il sottopasso allagato di via Costa a Castelfranco, dove una vettura è rimasta sommersa. Disagi alla viabilità e black out di ore. Il comando dei vigili del fuoco di Modena ha risposto con tutte le squadre presenti e trattenendo in servizio il personale smontante in concomitanza del cambio turno. Alle ore 22 erano già stati effettuati 45 interventi con altri 40 in attesa di assegnazione. Le zone più colpite, oltre a Castelfranco Emilia (da Cavazzona al ponte sant’Ambrogio), San Cesario e Nonantola.