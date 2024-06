Maltempo a Modena, i vigili del fuoco salvano cane e civetta

Modena, 28 giugno 2024 - I vigili del fuoco di Modena ieri pomeriggio hanno effettuato due salvataggi di animali in difficoltà. Il primo intervento è avvenuto alle 12.30, quando un cane di piccola taglia era stato avvistato nel letto del fiume Secchia in località Ponte alto da un pescatore. Il cane è stato recuperato con gommone e tre operatori e consegnato all'addetto del canile comunale. È stato riscontrato un microchip e sarà riaffidato ai proprietari. Verso le 16 la squadra del distaccamento di Vignola è intervenuta invece in località Villabianca per salvataggio di una civetta finita nel camino di un'abitazione. I pompieri, con gli appositi dispositivi di protezione individuale, hanno utilizzato un retino da pesca per recuperare il piccolo rapace senza fargli alcun male. L'uccello é stato sistemato provvisoriamente in una cuccia per gatti per poi essere liberato all'imbrunire.