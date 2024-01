Maltratta e minaccia la compagna, scatta il divieto di avvicinarla

Dopo l’ennesimo litigio, spaventata, è salita in auto e ha cercato di fuggire. Lui, però, il compagno l’ha afferrata per i capelli e trascinata fuori dall’auto, riportandola in casa. L’ennesima violenza contro una donna è avvenuta a San Felice Sul Panaro. Ieri i carabinieri della locale stazione hanno così dato esecuzione a un provvedimento cautelare personale, emesso dal Gip nei confronti dell’aggressore: un 43enne nei confronti del quale è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con contestuale applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento, richiesto dalla Procura che ha coordinato le indagini svolte dai Carabinieri in seguito alla querela della donna, incinta, scaturisce dai frequenti episodi di maltrattamento nei confronti della vittima, iniziati lo scorso anno. L’uomo ha molestato, offeso, minacciato e aggredito la donna.