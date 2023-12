Maltratta la compagna, 40enne a processo

Avrebbe maltrattato la compagna per anni, vessandola mediante continui insulti e minacce. Non solo: l’avrebbe minacciata con frasi del tipo: ‘Ti faccio fare una brutta fine’, per farsi consegnare il denaro utile ad acquistare la droga. Ieri nei confronti dell’uomo, un 40enne di Nonantola è stato incardinato il processo con rito abbreviato per i reati di maltrattamenti ed estorsione. I fatti sono accaduti a Nonantola e i maltrattamenti sarebbero durati quasi dieci anni. La donna, infatti, ha denunciato di essere vittima di violenze e minacce sin dal 2014, arrivando poi a denunciare il compagno temendo per la propria incolumità. Secondo le accuse, infatti, l’uomo avrebbe costretto con violenza e minacce quotidiane a consegnarli 400 euro a settimana per acquistare sostanze stupefacenti. "Spacco tutto, ti ammazzo, farai una brutta fine", le prometteva. Il 29 settembre l’uomo, colpendola, l’avrebbe obbligata a consegnargli 700 euro in contanti, dopo averla raggiunta sul posto di lavoro. All’udienza del 21 settembre scorso il Giudice dottoressa Cló aveva rigettato l’abbreviato condizionato all’audizione della persona offesa proposto dall’imputato. Nella stessa udienza l’imputato aveva ammesso le accuse mosse a sua carico ma ieri mattina ha depositato estratti conto a discolpa di alcuni episodi. Il giudice ha quindi ordinato l’acquisizione d’ufficio dell’intero documento contabile. La sentenza è attesa per il cinque marzo. ‘e’ un fatto grave che merita la dovuta attenzione – afferma l’avvocato di parte civile Alessandro Ariemme, del foro di Bologna. L’istruttoria condotta dal Giudice porterà certamente a fare chiarezza su quanto accaduto. Confidiamo nella giustizia.

Valentina Reggiani