Maltratta la moglie, alla sbarra

La costringeva a dormire al freddo, la denigrava quotidianamente ed era arrivato a vietarle pure l’uso della televisione. La situazione era via via degenerata tanto che la vittima era stata pure costretta dal coniuge a vivere sotto lo stesso tetto dell’amante. L’uomo, un pugliese di 73 anni residente in città, è ora finito a processo con l’accusa di maltrattamenti. La prima udienza si è svolta ieri e il 25 gennaio inizierà l’istruttoria. I fatti risalgono al 2021, nel periodo compreso tra gennaio e settembre e dunque nel corso della pandemia. Tutto ha avuto inizio – secondo le accuse – quando la donna, coetanea del coniuge ha scoperto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale. La vittima aveva chiesto al marito la separazione ma, contestualmente, l’uomo aveva iniziato a ricoprirla di insulti e ad umiliarla in ogni modo possibile e con cadenza praticamente quotidiana. In base a quanto accertato dalle forze dell’ordine, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, infatti, il pensionato aveva staccato l’impianto di riscaldamento nell’abitazione, costringendo la 70enne a restare al freddo giorno e notte e rifiutandosi, nonostante i mesi invernali, di ‘concederle’ il riscaldamento. Dopo di che l’uomo aveva staccato pure la centralina televisiva, costringendo la moglie in questo modo non soltando al freddo ma anche a restare senza televisione. Non pago l’uomo era arrivato addirittura a portare in casa la nuova compagna, obbligando la moglie alla umiliante convivenza. La pensionata, stanca di umiliazioni e soprusi così come delle continue privazioni aveva così sporto denuncia nei confronti del marito. A seguito di indagini la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per l’imputato che è appunto finito a processo con l’accusa di maltrattamenti. Il procedimento entrerà nel vivo a gennaio, quando saranno sentiti anche i testimoni ma, soprattutto, la vittima.