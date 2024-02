Maltratta la moglie e impedisce ai medici di curarla: arrestato

Ha cercato di impedire che la compagna venisse sottoposta alle cure di cui necessitava aggredendo la donna e gli stessi operatori sanitari. All’arrivo dei poliziotti è emerso come la signora, che attendeva di essere visitata all’ospedale di Baggiovara subisse maltrattamenti da tempo. L’uomo, un 50enne è stato arrestato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’episodio è accaduto sabato sera intorno alle 22.30 quando le volanti sono intervenute al pronto soccorso di Baggiovara a seguito di richiesta di un operatore che riferiva la presenza di un uomo che tentava di impedire alla sua compagna di sottoporsi alle cure mediche di cui necessitava.

Gli agenti, una volta sul posto hanno scoperto come la vittima subisse aggressioni e maltrattamenti da parte del 50enne che, nel frattempo aveva minacciato di morte sia i medici che la vigilanza interna. L’uomo è stato portato in questura e successivamente trasferito in carcere con le accuse di maltrattamenti nei confronti della donna e minacce verso i sanitari. Il gip ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere