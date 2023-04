Maltratta la moglie Non può avvicinarla

Per lungo tempo avrebbe maltrattato la moglie, offendendola e picchiandola tanto da farla finire in ospedale. L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ieri mattina la misura è stata convalidata. L’uomo era presente in aula ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. I fatti sono avvenuti a Modena. La vittima, infatti, dopo l’ennesima aggressione fisica e temendo per la propria incolumità ha sporto denuncia nei confronti del marito.