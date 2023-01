Maltratta la moglie, riabilitazione fuori dal carcere

Per lungo tempo aveva sottoposto a pesanti maltrattamenti la moglie. Non solo, quando la donna, spaventata, aveva trovato il coraggio di lasciarlo, l’uomo, un marocchino 50enne aveva iniziato a pedinarla giorno e notte. Lo straniero era poi finito in carcere e ieri l’uomo è stato condannato a tre anni di carcere nell’ambito del processo con rito abbraviato. Il pm aveva chiesto per l’imputato una pena a quattro anni e mezzo. I fatti risagono allo scorso anno e sono avvenuti nel nostro Appennino. Forse per la prima volta a Modena, però, il giudice ha acconsentito alla sostituzione della misura detentiva come previsto dalla riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre scorso. Essendo infatti la condanna pronunciata dal giudice sotto il limite di quattro anni, si è preso sessanta giorni – rinviando di due mesi l’udienza – per valutare la sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa al carcere, dove l’uomo si trova attualmente. Si tratta quindi di una delle prime applicazioni a Modena della pena sostitutiva che permetterà all’imputato di intraprendere un percorso diverso e di riabilitazione all’esterno della cella del carcere.