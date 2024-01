Maltratta la moglie, scatta l’allontamento

Ha maltrattato la moglie per anni picchiandola, denigrandola, minacciandola anche davanti ai figli minori. Nonostante il provvedimento emesso dal questore nel 2021, ha continuato a massacrarla di botte tanto da farla finire più volte in ospedale. Venerdì l’uomo, un 45enne, è stato raggiunto dai carabinieri e allontanato dalla casa familiare. La vittima, di recente, si era infatti rivolta ai militari descrivendo uno scenario di ripetute violenze fisiche e psicologiche che andavano dalle lesioni alle minacce. L’ultimo episodio lo scorso 7 gennaio quando la vittima si era trovata costretta a scappare per strada tenendo in braccio la figlia in tenera età. In quella circostanza la donna, temendo per la propria incolumità, aveva quindi chiamato i carabinieri. Anche davanti ai militari l’uomo aveva continuato a inveire contro di lei, minacciandola.

Il gip ha imposto all’indagato di non avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 500 metri alla persona offesa e ai figli.