Maltratta moglie e figlia, condannato a due anni e mandato in terapia

Avrebbe maltrattato per mesi la moglie e le figlie, aggredendole verbalmente ma, in un caso, anche fisicamente. La donna, a seguito dell’aggressione, era dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. L’uomo, un 50enne di Mirandola ieri in tribunale a Modena ha patteggiato la pena a due anni di carcere, con sospensione condizionale subordinata al completamento del percorso terapeutico. Infatti l’imputato da un anno circa sta seguendo – come previsto dalla normativa – il percorso al centro antiviolenza. A seguito del percorso le persone offese (moglie e figlie) hanno fatto delle dichiarazioni a suo favore. Pare infatti che l’imputato si sia assunto la responsabilità.