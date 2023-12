Maltratta per anni il padre, la figlia finisce a processo

Botte ad ogni discussione, minacce, sevizie. Per almeno tre anni avrebbe maltrattato l’anziano padre, tanto da essere sottoposta a misura di allontanamento dai genitori e dalla casa famigliare. Ieri la donna, 54 anni è stata rinviata a giudizio con l’accusa di maltrattamenti. Gli episodi sono avvenuti nell’abitazione di Famiglia, a Fiorano Modenese e pare scaturiscano da un forte disagio psicologico da cui è affetta l’imputata, seguita dal centro di salute mentale e dal Sert. Il padre e presunta vittima dei maltrattamenti avrebbe tentato in ogni modo di aiutare la figlia ma, arrivando a temere per la propria incolumità, sarebbe stato poi costretto a denunciarla.

Da qui l’avvio delle indagini, da parte dei carabinieri e la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’anziano padre. Ieri, al termine delle indagini appunto l’udienza preliminare in cui è stato incardinato il rito abbreviato per l’imputata. L’udienza è fissata per il prossimo cinque aprile. Le sevizie e le percosse sarebbero arrivate a seguito di discussioni feroci tra figlia e padre, legate anche a futili motivi ma senza gravi conseguenze fortunatamente. Maltrattamenti tra le mura domestiche che si sarebbero però protratti per almeno tre anni, fino alla denuncia da parte dell’uomo, precipitato nella paura e nella disperazione. La donna - difesa dall’avvocato Daniela Goldoni – seguirà ora la strada della giustizia riparativam che dovrebbe condurre al tentativo di risanamento del legame tra vittime, colpevoli e comunità. ‘Un banco di prova per capire se funzionano gli istituti proposti dalla Legge Cartabia – afferma il legale difensore, l’avvocato Goldoni – anche perchè, pur avendo contattato gli enti di giustizia riparativa, che dovrebbero essere la grande novità della riforma, non ho mai ricevuto risposta. Parliamo di un procedimento grave, essendo i maltrattamenti un reato serio ma l’auspicio è che la giustizia riparativa, prevista dalla recente riforma funzioni davvero. Quello che sta accadendo non è un bel segnale e il tema fondamentale di questo procedimento è che la giustizia riparativa deve essere messa a regime.

Valentina Reggiani