Maltratta per mesi moglie e figlio: va a processo

Avrebbe maltrattato per mesi il figlioletto di 11 anni e la ex moglie, picchiandoli in diverse occasioni dopo aver ingurgitato alcolici. Per l’uomo, un indiano 46enne di Sestola ieri è stato incardinato il processo con rito abbreviato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’imputato è ora seguito dal Sert. Moglie e figlio, a fronte delle precarie condizioni di salute dell’imputato pare avessero sopportato per mesi le vessazioni. All’inizio dell’anno, però, l’imputato si sarebbe scagliato con violenza contro il figlioletto e, sul posto, si era reso necessario l’intervento dei carabinieri. Nei confronti dell’imputato era quindi scattata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, con tanto di braccialetto elettronico. Ora l’uomo sarà giudicato per il grave reato commesso: la sentenza è attesa per il 22 luglio. v.r.