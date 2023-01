Maltrattamenti ad anziano cacciato dalla badante e costretto a vivere in un casolare senza bagno

Anziano vessato e maltrattato dalla badante (foto generica)

Modena, 11 gennaio 2023 – Sottoposto per dieci anni a maltrattamenti e vessazioni, al punto da essere lasciato senza cibo e senza soldi, 'concedendogli' al massimo cinquanta euro al mese di quella che avrebbe dovuto essere la sua pensione. Il tutto sarebbe andato avanti per una decina d’anni. Si sono presi le sue case, dove si sono direttamente trasferiti.

E' la lunga agonia vissuta da un ex bidello in pensione di 72 anni residente nella Bassa. Per la terribile vicenda sono finiti a processo con le accuse di maltrattamenti e circonvenzione di incapace marito e moglie rumeni.

L’uomo, sulla mezza età, nell'ambito del processo con rito abbreviato è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere: il pm aveva chiesto un anno in meno. La donna, invece, è stata rinviata a giudizio.

Quest'ultima era stata assunta dalla vittima diversi anni fa per occuparsi del padre, poi deceduto. Poco dopo, facendo leva sulle fragilità dell'anziano, era riuscita ad appropriarsi della sua abitazione e di tutti i suoi averi, costringendolo a vivere in un casolare abbandonato e a fare i propri bisogni all'esterno, proibendogli di utilizzare il bagno.

A presentare un esposto per denunciare l'accaduto era stata per prima Nicoletta Tietto, difensore d'ufficio del 71enne in un procedimento per stato d'ebbrezza. L'avvocato si era subito reso conto delle angherie subite dal proprio assistito e nel tempo ha svolto indagini difensive che hanno messo in luce anni di vessazioni e maltrattamenti ai danni del pensionato.