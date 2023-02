Maltrattamenti contro la ex convivente: 34enne a processo per violenza sessuale

L’avrebbe tirata per i capelli e gettata fuori dall’auto e in altre occasioni l’avrebbe percossa con violenza dopo averla umiliata e denigrata. Non solo: una notte l’avrebbe obbligata a subire un rapporto sessuale. E’ iniziato ieri il processo nei confronti di un 34enne modenese accusato di violenza sessuale e maltrattamenti tra le mura domestiche nei confronti della ex compagna. I fatti risalgono al Natale 2021 a Nonantola quando la presunta vittima e convivente dell’imputato ha sporto denuncia nei confronti dell’uomo. La giovane avrebbe quindi rivelato alle forze dell’ordine di subire da tempo maltrattamenti fisici e verbali da parte dell’imputato da diversi mesi: aggressioni fisiche in particolare. Nei confronti dell’uomo, a seguito di accertamenti era così scattata la misura dell’allontanamento. Poco dopo, però, il 33enne aveva violato il provvedimento presentandosi a casa della ex convivente: da qui, a settembre, l’arresto.