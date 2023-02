Schiaffi e pugni quotidiani ma anche offese, minacce e vessazioni di ogni genere. È stato rinviato ieri a giudizio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia un uomo di origine marocchina residente a Sassuolo. Secondo le accuse a partire dal 2018 e fine all’inizio dello scorso anno – per ben quattro anni – sottopose a maltrattamenti e sevizie la giovane moglie. La vittima è finita in ospedale per quattro volte a causa delle violente aggressioni che era costretta a subire tra le mura domestiche. In un’occasione i medici diagnosticarono ecchimosi e lesioni per ben quindici giorni di prognosi.

Nei confronti dell’uomo era poi scattata la denuncia e a inizio 2022 era stata emessa nei suoi confronti una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima. Ieri l’uomo è stato quindi rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti in Famiglia ed ora affronterà il processo.