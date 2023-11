Maltrattamenti in famiglia: "Figli strattonati e offesi". Papà rischia il processo

Presi per il collo, strattonati, sgridati in modo aggressivo e a volte offensivo.

Sono queste le gravissime accuse nei confronti di un padre 50enne di Modena, che ora rischia di finire a processo per maltrattamenti nei confronti dei tre figli minori.

Ieri mattina si è svolto l’incidente probatorio con conferimento incarico ai periti per valutare se le presunte vittime abbiano o meno ‘capacità testimoniale’. Ovviamente si tratta di una situazione delicata e per l’uomo non è ancora stato chiesto il rinvio a giudizio ma, se si trovasse riscontro alle accuse mosse dai figli, l’indagato rischierebbe appunto di finire a processo con accuse importanti.

A presentare denuncia, lo scorso anno, è stata la ex moglie del 50enne che ha accusato il padre dei tre figli, di 10, 13 e 16 anni di averla sottoposta a maltrattamenti ma di essersi ‘accanito’ più che altro sui minori, due maschi ed una femmina.

In varie occasioni, secondo le accuse, l’uomo avrebbe sgridato in modo aggressivo gli adolescenti, arrivando anche a strattonarli o ad afferrarli per il collo, avrebbero riferito le stesse vittime.

L’uomo avrebbe negato ogni addebito ma saranno ora i periti a stabilire se quanto dichiarato dai bambini, che saranno sentiti in forma protetta, risulti attendibile e quindi possa corrispondere a verità.

Secondo le accuse vi sarebbe stata una sorta di escalation nell’aggressività dell’indagato, che dalle ‘sgridate’ sempre più prepotenti sarebbe passato dunque ai fatti, percuotendo i propri figli.

Essendo il procedimento in fase di indagine, il reato dei maltrattamenti aggravati sui figlioletti è per ora un’ipotesi che, se confermata, potrebbe far finire il 50enne sul banco degli imputati.

Si sta invece per concludere il processo – ieri sono stati sentiti i testimoni – nei confronti di un 60enne di Sassuolo accusato di maltrattamenti, durati anni nei confronti di tutta la famiglia: moglie e figli.

Ieri si è chiusa l’istruttoria e nel corso della prossima udienza, nei confronti del presunto padre padrone che avrebbe sottoposto a pesanti vessazioni la donna e i figli all’epoca minori, è attesa la sentenza.

