Maltrattamenti in famiglia. Pretende soldi per la droga, il padre picchiato lo fa arrestare

Disperato, dopo l’ennesima aggressione ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto e ha fatto arrestare il figlio.

Un contesto di ripetute violenze in famiglia, da parte del giovane – 28 anni – che pretendeva soldi per comprare la droga.

A mettere la parola fine a mesi di paura e tensioni sono stati i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia che, sabato notte, sono intervenuti in quella casa.

Come detto, era stato il padre – esasperato – a comporre il 112. Aveva cercato di opporsi alle richieste pressanti del figlio, si è rifiutato di consegnare soldi ma in tutta risposta è stato aggredito.

Un trattamento che il figlio riservava anche alla madre e che andava avanti da mesi.

I genitori sapevano che il figlio 28enne chiedeva denaro per la droga e in più occasioni hanno cercato di dissuaderlo fino a quando non hanno potuto fare altro che chiedere aiuto ai carabinieri.

Anche durante l’intervento, e alla presenza dei militari, il giovane ha tentato ancora – questa volta senza esito – di aggredire la madre.

Così, raccolti gli elementi di prova, i carabinieri hanno dichiarato in arresto il ragazzo per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: il padre, infatti, dopo l’ultima aggressione è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale di Modena.

L’indagato è stato portato in carcere a Modena a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sempre a Castelfranco, sabato sera, è stato arrestato un 36enne per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex convivente.

Nello specifico l’uomo, già tratto in arresto nel 2022 per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dell’ex convivente, e per questo sottoposto alla misura sopracitata, ha cercato di avvicinarla in un locale.

E’ stata la donna a chiedere aiuto: grazie alla prontezza dell’intervento, i carabinieri hanno fermato il 36enne a lo hanno arrestato.