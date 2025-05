Maltrattamenti, la moglie ultraottantenne lo denuncia. Il marito di 92 anni ora rischia di finire a processo

A 92 anni rischia di finire a processo per maltrattamenti. Accade a Castelfranco dove un pensionato – 92 anni appunto – è stato denunciato dalla moglie 85enne per presunte e pesanti vessazioni tra le mura domestiche. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso anno o meglio: secondo l’anziana, i maltrattamenti sarebbero andati avanti per anni per poi degenerare nell’ultimo periodo.

Un ‘marito padrone’, secondo la denuncia dell’anziana, che spesso la minacciava di morte e che era solito umiliarla quotidianamente, proibendole anche di frequentare i familiari. Ieri mattina si è svolta l’udienza preliminare che è stata rinviata poiché il giudice deve sciogliere una riserva relativa ad una eccezione presentata dalla difesa.

I due anziani coniugi, da agosto dello scorso anno, mese in cui la donna ha presentato la denuncia, vivono separati. La vittima, infatti, si è trasferita dalla nipote. In base a quanto emerso l’anziana ha trovato il coraggio di sporgere denuncia e di chiamare i carabinieri dopo l’ennesima minaccia di morte da parte del coniuge. "Ti sparo, ti ammazzo" le avrebbe giurato il marito in quella circostanza dopo averle ‘ricordato’ di non valere nulla.

Parliamo di una coppia che aveva trascorso l’intera vita insieme ma il rapporto, nel tempo, si sarebbe via via sgretolato proprio a causa del comportamento aggressivo, violento dell’indagato. La presunta vittima, avendo anche problemi di salute, ha temuto per la propria vita e – dopo anni di presunte angherie e restrizioni – ha deciso di denunciare il marito. L’uomo rischia ora di finire davanti al giudice per il grave reato contestato.

